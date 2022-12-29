В шести областях Украины прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

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Сирены сработали в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.