СМИ: внутри горящего отеля в Камбодже могут оставаться более 400 человек

Крупный пожар в гостиничном комплексе Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже еще не потушен, внутри здания еще могут находиться более 400 человек. Об этом сообщила камбоджийская газета The Phnom Penh Post со ссылкой на главу местной администрации.
«Более 400 человек, большинство из которых тайцы, застряли в казино», — сообщил изданию главы администрации Пойпет Нхема Фоенга.
По данным на 9.10 по местному времени, как рассказал Фоенга, погибли более 10 человек, более 30 пострадавших отправлены в больницу в районе Араньяпратет провинции Саакео в Таиланде.
Он также подчеркнул, что большинство погибших это камбоджийцы и тайцы, которые являлись служащими отеля.
Для спасения людей, застрявших в казино, власти направили к комплексу спецназовцев и вертолеты.
Причина пожара пока неизвестна.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что пожар был вызван взрывом бензобака в казино при отеле.