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51 минуту назад

PPP: внутри горящего отеля в Камбодже могут оставаться более 400 человек

Газета.Ru

Крупный пожар в гостиничном комплексе Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже еще не потушен, внутри здания еще могут находиться более 400 человек. Об этом сообщила камбоджийская газета The Phnom Penh Post со ссылкой на главу местной администрации.

СМИ: внутри горящего отеля в Камбодже могут оставаться более 400 человек
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Более 400 человек, большинство из которых тайцы, застряли в казино», — сообщил изданию главы администрации Пойпет Нхема Фоенга.

По данным на 9.10 по местному времени, как рассказал Фоенга, погибли более 10 человек, более 30 пострадавших отправлены в больницу в районе Араньяпратет провинции Саакео в Таиланде.

В Камбодже полыхает огромный отель: множество жертв, люди прыгают из окон

Он также подчеркнул, что большинство погибших это камбоджийцы и тайцы, которые являлись служащими отеля.

Для спасения людей, застрявших в казино, власти направили к комплексу спецназовцев и вертолеты.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что пожар был вызван взрывом бензобака в казино при отеле.

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