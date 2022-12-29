Киевляне придумали способ экономить электроэнергию

Жители Киева предлагают властям города останавливать работу столичного метро не в пиковое время и раздавать потребителям сэкономленную электроэнергию. Соответствующая петиция подана в Киевскую горадминистрацию, сообщает в четверг агентство УНН.

По мнению автора петиции, "актуально останавливать работу метро не в час пик - с 10:00 до 17:00 (с 11:00 до 18:00 мск - прим. ТАСС), сэкономленную электроэнергию раздать в первую очередь потребителям, не имеющим газовых плит".

Автор также отмечает, что в некоторых жилых домах Киева света нет уже более пяти суток.