В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
26 минут назад

Киевляне предложили останавливать метро для экономии электроэнергии

ТАСС

Жители Киева предлагают властям города останавливать работу столичного метро не в пиковое время и раздавать потребителям сэкономленную электроэнергию. Соответствующая петиция подана в Киевскую горадминистрацию, сообщает в четверг агентство УНН.

Киевляне придумали способ экономить электроэнергию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора петиции, "актуально останавливать работу метро не в час пик - с 10:00 до 17:00 (с 11:00 до 18:00 мск - прим. ТАСС), сэкономленную электроэнергию раздать в первую очередь потребителям, не имеющим газовых плит".

Украина анонсировала "неубиваемую" сеть электростанций

Автор также отмечает, что в некоторых жилых домах Киева света нет уже более пяти суток.

В настоящий момент в Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. В среду в горадминистрации сообщили, что без света остаются примерно 300 тыс. абонентов.

В мире,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители