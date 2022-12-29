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15 минут назад

Французский политик назвал поддержку Украины «тотальным бредом»

Елена Прошина

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал новый проект поддержки Украины со стороны Европейского союза. Свое негодование он выразил в Twitter, передает РИА Новости.

Французский политик назвал поддержку Украины «тотальным бредом»
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Политик напомнил пользователям социальной сети, что с 1 января 2023 года Европейский союз начнет ежемесячно высылать президенту Украины Владимиру Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Филиппо подчеркнул, что ЕС собирается делать это круглый год.

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Согласно проекту, отметил он, персонально Франция намеревается выплачивать Киеву 300 миллионов евро каждый месяц.

«Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!» — написал Филиппо.

Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что лично ознакомился с потребностями армии Украины, а также объявил о намерении Парижа продолжать поддерживать Киев в 2023 году. Такое заявление он сделал по итогам своего визита в столицу Украины, передает РИА Новости.

Глава военного ведомства Франции уточнил, что в ходе своего визита в Киев окончательно убедился в необходимости военной поддержки Украины. Уточняется, что Лекорню встретился с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым, а затем они вместе изучили потребности украинских военнослужащих.

В мире,Себастьян Лекорню,Филиппо Флориан,Алексей Резников,Владимир Зеленский,ЕС,
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