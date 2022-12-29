Французский политик назвал поддержку Украины «тотальным бредом»

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал новый проект поддержки Украины со стороны Европейского союза. Свое негодование он выразил в Twitter, передает РИА Новости.

Политик напомнил пользователям социальной сети, что с 1 января 2023 года Европейский союз начнет ежемесячно высылать президенту Украины Владимиру Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Филиппо подчеркнул, что ЕС собирается делать это круглый год.

Согласно проекту, отметил он, персонально Франция намеревается выплачивать Киеву 300 миллионов евро каждый месяц.

«Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!» — написал Филиппо.

Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что лично ознакомился с потребностями армии Украины, а также объявил о намерении Парижа продолжать поддерживать Киев в 2023 году. Такое заявление он сделал по итогам своего визита в столицу Украины, передает РИА Новости.