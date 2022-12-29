В Камбодже полыхает огромный отель: множество жертв, люди прыгают из окон

Страшный пожар полыхает в камбоджийском отеле Grand Diamond City, что расположен в Пойпете. К настоящему моменту известно о десяти погибших и тридцати пострадавших.
«Некоторые прыгали из окон, чтобы спастись… Минимум 5 постояльцев спаслись, выпрыгнув с пятого этажа. Внутри остаются ещё 50 человек, - пишет Телеграм-канал Mash. - Всё случилось из-за взрыва бензобака в казино отеля. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые помещения».
В Сети добавляют, что тушение пожара осложняется проблемами с водой.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что утром 29 декабря в поселке Маркова Иркутской области произошла страшная трагедия. В результате пожара в частном двухэтажном доме погибли трое детей. Спастись из горящего строения удалось двум жильцам - женщине и ребенку.