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25 минут назад

В Камбодже полыхает огромный отель: множество жертв, люди прыгают из окон

Свободная пресса

Страшный пожар полыхает в камбоджийском отеле Grand Diamond City, что расположен в Пойпете. К настоящему моменту известно о десяти погибших и тридцати пострадавших.

«Некоторые прыгали из окон, чтобы спастись… Минимум 5 постояльцев спаслись, выпрыгнув с пятого этажа. Внутри остаются ещё 50 человек, - пишет Телеграм-канал Mash. - Всё случилось из-за взрыва бензобака в казино отеля. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые помещения».

Под Иркутском при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Сети добавляют, что тушение пожара осложняется проблемами с водой.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что утром 29 декабря в поселке Маркова Иркутской области произошла страшная трагедия. В результате пожара в частном двухэтажном доме погибли трое детей. Спастись из горящего строения удалось двум жильцам - женщине и ребенку.

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