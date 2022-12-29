В Камбодже полыхает огромный отель: множество жертв, люди прыгают из окон

«Некоторые прыгали из окон, чтобы спастись… Минимум 5 постояльцев спаслись, выпрыгнув с пятого этажа. Внутри остаются ещё 50 человек, - пишет Телеграм-канал Mash. - Всё случилось из-за взрыва бензобака в казино отеля. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые помещения».