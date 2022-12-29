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7 минут назад

Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине

Газета.Ru

Конфликт между Россией и Украиной завершится в 2023 году, мирный договор подпишут к концу лета. Такое предсказание 28 декабря сделала группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме, сообщает Reuters.

Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет агентство, на вершине холма шаманы приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Вот, что мы видели», — сказал шаман Клеоф Седано.

Согласно его предсказанию, Москва и Киев подпишут мирный договор к августу 2023 года.

Помимо мирного договора, шаманы предсказывали в новом году стихийные бедствия. Шаман Уолтер Аларкон предсказал землетрясение в Северной Америке, а также «много трагедий, в основном климатических».

Данную церемонию перуанские шаманы проводят каждый год в конце декабря.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире.

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