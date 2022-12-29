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39 минут назад

Американский разведчик Риттер назвал политику Вашингтона по Украине "чистым злом"

Газета.Ruиещё 1

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика Белого дома в отношении Украины — «чистое зло». Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу The Left Lens.

Скотт Риттер назвал политику Вашингтона по Украине "чистым злом"
Фото: газета.ругазета.ру

Он утверждает, что позиция Белого дома в отношении поддержки Украины не только не приносит пользы, но действует Киеву во вред.

Офицер отметил, что политика Вашингтона по Украине не является творением добра или помощью кому-либо. Она направлена на то, чтобы «позволить целой нации умереть»

«Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», — считает Риттер.

По его мнению, основная цель подобной политики — нанести ущерб РФ, но она не учитывает реальную поддержку украинской стороны.

Он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины — «определение зла», а люди, которые реализуют эту политику — его пособники.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев заявил, что переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины.

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