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27 минут назад

Французы испугались последствий ответа Путина на введение потолка цен на нефть

Lenta.ru

Читатели французского издания Le Figaro испугались последствий, которые наступят в Европе после ответа президента России Владимира Путина на введение потолка цен на российскую нефть. Они отметили в Twitter, что Европа продолжит покупать топливо, но через третьи страны, это будет очень дорого.

Французы отреагировали на ответ Путина на введение потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разденем Поля, чтобы одеть Жака, купим российскую нефть через Индию и Саудовскую Аравию. Это игра с нулевой суммой», — написал пользователь @RogerSalengro9.

Кремль: ограничение на поставки нефти РФ затронут и действующие контракты

Комментатор @democracquoi напомнил, что половина дизельного топлива импортируется из России, поэтому после отказа Москвы от поставок начнется рост цен и усугубление инфляции.

«Февраль станет катастрофой благодаря нашим экономическим гениям», — считает он.

Читатели BFM в Twitter придерживаются аналогичной позиции, они также полагают, что Европе придется закупать нефть втридорога.

«Это ничего не меняет, нефть будет продаваться в другие страны, которые перепродадут его нам дороже», — заявил @delaunay20.

«Нам будет очень больно! Вам понравилась инфляция 2022 года? Вам понравится то, что будет в 2023 году!» — выразил мнение @fredbaste. «А вы думали, что он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») будет заниматься благотворительностью для НАТОНАТО?» — добавил @suisse_garde.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно документу, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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