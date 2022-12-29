Вучич сообщил о начале разбора баррикад на севере Косова

Завтра, 29 декабря, на севере Косова и Метохии начнется разбор баррикад, процесс займет от 24 до 48 часов. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с представителями Косова и Метохии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию обращения, которую вел телеканал Pink.
Глава Сербии рассказал, что разбор баррикад начнется утром 29 декабря. Он отметил, что сделать подобный объем работ за 2 часа невозможно, баррикады будут разобраны в срок от 24 до 48 часов. При этом он отметил, что недоверие к Приштине осталось. Вучич также обратился к недоброжелателям сербов и заявил, что не позволит играть жизнями граждан своей страны и их существованием.
Ранее глава Сербии обратился к соотечественникам в Косове и Метохии и попросил демонтировать баррикады. Сам он отправился на юг страны для переговоров. Обсуждение длилось несколько часов, после чего протестующие дали свое согласие на разбор баррикады, но выдвинули ряд требований по поводу сохранения статуса Косова и Метохии как автономного края в составе Сербии и обеспечения безопасности сербского населения. В противном случае они пообещали сделать баррикады постоянными и навсегда отрезать север Косова и Метохии от южных районов.