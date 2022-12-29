Вучич сообщил о начале разбора баррикад на севере Косова

Завтра, 29 декабря, на севере Косова и Метохии начнется разбор баррикад, процесс займет от 24 до 48 часов. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с представителями Косова и Метохии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию обращения, которую вел телеканал Pink.

Глава Сербии рассказал, что разбор баррикад начнется утром 29 декабря. Он отметил, что сделать подобный объем работ за 2 часа невозможно, баррикады будут разобраны в срок от 24 до 48 часов. При этом он отметил, что недоверие к Приштине осталось. Вучич также обратился к недоброжелателям сербов и заявил, что не позволит играть жизнями граждан своей страны и их существованием.