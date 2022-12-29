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47 минут назад

В украинском Никополе слышны взрывы

Свободная пресса

Появились новости о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Однако каких-либо подробности произошедшего к настоящему моменту не приводятся.

В украинском Никополе слышны взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях "незалежной" объявили воздушную тревогу. Также она звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

Накануне «Свободная пресса» приводила слова доцента факультета мировой политики МГУ, заместителя председателя Общественной палаты ДНР Анны Ревякинов о том, почему сейчас невозможны переговоры Москвы и Киева.

В мире,Армия,Взрывы и катастрофы,МГУ,
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