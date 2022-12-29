В украинском Никополе слышны взрывы

Появились новости о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Однако каких-либо подробности произошедшего к настоящему моменту не приводятся.

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Ранее стало известно, что в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях "незалежной" объявили воздушную тревогу. Также она звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области.