В украинском Никополе слышны взрывы

Появились новости о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Однако каких-либо подробности произошедшего к настоящему моменту не приводятся.
Ранее стало известно, что в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях "незалежной" объявили воздушную тревогу. Также она звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Накануне «Свободная пресса» приводила слова доцента факультета мировой политики МГУ, заместителя председателя Общественной палаты ДНР Анны Ревякинов о том, почему сейчас невозможны переговоры Москвы и Киева.