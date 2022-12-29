Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе сняли на видео

В Одессе стартовал демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с процессом сноса монумента.
Отмечается, что городской совет Одессы принял решение о демонтаже памятника еще 30 ноября, но только сейчас зафиксированы активные действия для реализации этого плана.
Пока неизвестно, что городской совет планирует делать дальше. По предварительной информации, часть памятника будет передана на хранение в Одесский художественный музей, остальное отправится на свалку.