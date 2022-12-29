В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в нескольких украинских областях в среду, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

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Сирена прозвучала в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

28 декабря мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога, жителям города необходимо находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога.

До этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и области.