В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Вечерняя Москва

Воздушную тревогу объявили в нескольких украинских областях в среду, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сирена прозвучала в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

28 декабря мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога, жителям города необходимо находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога.

До этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и области.

25 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории Украины. Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах.

В мире,Игорь Терехов,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители