В Турции оценили ответ Путина на введение Западом потолка цен на нефть

Ряд пользователей счел, что решение Европы о введении потолка цен окажется невыгодным не для России , а в первую очередь для европейских стран.

«Эрдоган с одной стороны, Путин с другой, Европа в тисках», — написал @Bynkara1.

«Пусть они (страны, которые поддержали потолок цен — прим. «Ленты.ру») грызутся друг с другом. Это работает на нас», — считает @ATurk27.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно документу, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.