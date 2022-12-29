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1 час назад

В Турции оценили ответ Путина на введение Западом потолка цен на нефть

Lenta.ru

Читатели турецких СМИ в Twitter поддержали ответ президента России Владимира Путина на введение Западом потолка цен на нефть.

В Турции оценили ответ Путина на введение Западом потолка цен на нефть
Фото: 

«Это было ожидаемо», — заявил @Hazal_Yalin. «Блестящее решение от Путина!» — говорится в комментарии к публикации новости «Газеты Турции».

Ряд пользователей счел, что решение Европы о введении потолка цен окажется невыгодным не для России, а в первую очередь для европейских стран.

«Эрдоган с одной стороны, Путин с другой, Европа в тисках», — написал @Bynkara1.

Другие комментаторы полагают, что сложившаяся ситуация пойдет на пользу Турции.

«Пусть они (страны, которые поддержали потолок цен — прим. «Ленты.ру») грызутся друг с другом. Это работает на нас», — считает @ATurk27.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно документу, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

В мире,Владимир Путин,
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