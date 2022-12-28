В ООН назвали число беженцев с Украины

Из этого государства в страны Европы с 24 февраля прибыли более 7,89 млн человек.

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Такие данные представили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего вынужденных переселенцев с 24 февраля по 27 декабря приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 546 354), Германия (1 021 667), Чехия (474 731), Италия (173 231), Испания (160 287), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 629), Словакия (105 370) и Молдавия (100 494). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс.