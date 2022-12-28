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57 минут назад

В ООН назвали число беженцев с Украины

Говорит Москва

Из этого государства в страны Европы с 24 февраля прибыли более 7,89 млн человек.

В ООН назвали число беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие данные представили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего вынужденных переселенцев с 24 февраля по 27 декабря приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 546 354), Германия (1 021 667), Чехия (474 731), Италия (173 231), Испания (160 287), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 629), Словакия (105 370) и Молдавия (100 494). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс.

В ООН отметили, что после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли 16 867 334 человека. При этом 8 952 486 граждан пересекли границу в обратном направлении.

В мире,ООН,
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