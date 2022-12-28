В Днепре слышны звуки взрывов

Звуки взрывов и сирена воздушной тревоги слышны в городе Днепр на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».
По данным агентства, воздушную тревогу объявили по всей Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области. Такие данные приводит официальный ресурс по оповещению граждан.
Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Сирены перестали звучать через два часа. Также воздушную тревогу несколько раз объявляли и отменяли в отдельных регионах страны. Кроме того СМИ Украины и местные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге и Харькове.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день.