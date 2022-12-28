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59 минут назад

В городе Днепр на Украине слышны звуки взрывов

Елена Прошина

Звуки взрывов и сирена воздушной тревоги слышны в городе Днепр на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».

В Днепре слышны звуки взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, воздушную тревогу объявили по всей Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области. Такие данные приводит официальный ресурс по оповещению граждан.

Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Сирены перестали звучать через два часа. Также воздушную тревогу несколько раз объявляли и отменяли в отдельных регионах страны. Кроме того СМИ Украины и местные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге и Харькове.

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Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день.

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