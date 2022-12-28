Зеленский озвучил цель Украины в конфликте с Россией

По словам депутатов, конечной целью Украины Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны, а также освобождение всех граждан Украины, которые находятся в плену.

Кроме того, президент заявил, что восстановление страны станет крупнейшим экономическим проектом Европы, так как «вся территория государства нуждается в перестройке». Ещё одной важной задачей он назвал возвращение тех украинцев, которые покинули страну после начала СВО.

Ярослав Железняк также уточнил, что выступление Зеленского длилось около 50 минут, при этом его перенесли на час из-за объявления воздушной тревоги.