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38 минут назад

Зеленский озвучил цель Украины в конфликте с Россией

Елена Прошина

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк рассказали в социальных сетях, что во время своего ежегодного обращения к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский назвал конечную цель страны в конфликте с Россией. Об этом сообщает РБК.

Зеленский озвучил цель Украины в конфликте с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам депутатов, конечной целью Украины Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны, а также освобождение всех граждан Украины, которые находятся в плену.

Кроме того, президент заявил, что восстановление страны станет крупнейшим экономическим проектом Европы, так как «вся территория государства нуждается в перестройке». Ещё одной важной задачей он назвал возвращение тех украинцев, которые покинули страну после начала СВО.

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Ярослав Железняк также уточнил, что выступление Зеленского длилось около 50 минут, при этом его перенесли на час из-за объявления воздушной тревоги.

Ранее Зеленский пообещал построить на Украине децентрализованную энергосистему.

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