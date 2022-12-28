Вучич обратился к сербам с просьбой

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в самопровозглашенном Косове и Метохии разобрать баррикады. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович, передает ТАСС.

На пресс-конференции он отметил, что Вучич «предоставил содержание документов и заявлений», а также указал на «то, что мы получим» в связи с гарантиями.

«И попросил сербов покинуть баррикады», — добавил Петкович.