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23 минуты назад

Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в самопровозглашенном Косове и Метохии разобрать баррикады. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович, передает ТАСС.

Вучич обратился к сербам с просьбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На пресс-конференции он отметил, что Вучич «предоставил содержание документов и заявлений», а также указал на «то, что мы получим» в связи с гарантиями.

«И попросил сербов покинуть баррикады», — добавил Петкович.

Ранее сообщалось, что сербы на севере Косова и Метохии возвели новые баррикады на дорогах в Косовска-Митровице. К таким действиям их толкнуло объявление о приведении сил безопасности Косова в полную боевую готовность.

В мире,Александр Вучич,
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