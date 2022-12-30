Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год. Об этом он объявил в своем Twitter.

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Он уточнил, что в бюджет заложен ряд инициатив, включая выделение «критически значимой помощи Украине» в размере 45 миллиардов долларов.

Помимо этого, Байден одобрил финансирование медицинских исследований, выделение средств на безопасность, здравоохранение, ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с насилием против женщин. Указ Байдена позволит федеральному правительству до конца сентября 2023 года потратить 1,7 триллиона долларов.