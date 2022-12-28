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32 минуты назад

Глава Минцифры Украины рассказал о выпрашивании «на коленях» Starlink у Маска

Lenta.ruиещё 2

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press вспомнил, как «на коленях» выпрашивал у американского миллиардера Илона Маска системы спутникового интернета Starlink для Киева.

Глава Минцифры Украины рассказал о выпрашивании «на коленях» Starlink у Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы ведомства, обращаясь к предпринимателю, он обещал ему мировой рекорд.

«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», — рассказал он, подчеркнув важность для военных и гражданских задач предоставленных стране систем.

В этой связи Федоров отметил, что спутниковые терминалы, которые подключены к генераторам, гарантируют продолжение работы системы связи при блэкауте.

Маск определился с работой Starlink на Украине

Ранее стало известно, что Киев достиг соглашения с компанией Маска SpaceX о предоставлении ему нескольких тысяч антенн для спутникового интернета Starlink.

В мире,Михаил Федоров,SpaceX,
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