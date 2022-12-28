Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины

Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом, которым займутся европейские страны после окончания боевых действий. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Политик полагает, что члены Европейского союза (ЕС) готовы вкладываться в строительство новой инфраструктуры взамен уничтоженной в боях. Он подчеркнул, что власти уже готовят конкретные планы на этот счет.

«Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были на Украине во время войны», — заявил Зеленский.