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1 час назад

Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины

Lenta.ruиещё 1

Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом, которым займутся европейские страны после окончания боевых действий. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / ReutersUkrainian Presidential Press Service / Reuters

Политик полагает, что члены Европейского союза (ЕС) готовы вкладываться в строительство новой инфраструктуры взамен уничтоженной в боях. Он подчеркнул, что власти уже готовят конкретные планы на этот счет.

«Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были на Украине во время войны», — заявил Зеленский.

Ранее Национальный банк Украины раскрыл объем западной помощи, которую стране пообещали или предоставили в 2022 году. Речь идет о сумме в 120 миллиардов долларов.

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