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20 минут назад

Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией

Lenta.ru

Главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua».

Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / ReutersUkrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По словам политика, также власти намерены по итогам противостояния вернуть домой всех украинских военнопленных. Пока им, как утверждает глава государства, удалось обменять 1456 из них.

Зеленский подвел итог сотрудничества Украины с Западом

Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

В мире,СВО,Сергей Лавров,
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