Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией

Главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По словам политика, также власти намерены по итогам противостояния вернуть домой всех украинских военнопленных. Пока им, как утверждает глава государства, удалось обменять 1456 из них.

Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».