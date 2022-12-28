В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II

После демонтажа памятника основателям Одессы, известного как памятник Екатерине II и ее сподвижникам, его перенесут в Одесский художественный музей. Об этом сообщил замгородского головы Олег Брындак, передает «Политика страны».
Работы по демонтажу памятника начали сегодня, 28 декабря. По словам Брындака, в среду намерены разобрать только забор вокруг монумента, который там установили в ноябре.
Решение о демонтаже памятника Екатерине II принял одесский горсовет 30 ноября. До этого он не раз подвергался нападениям — его несколько раз обливали краской и наносили надписи. За демонтаж монумента также в октябре проголосовало большинство жителей города.
Памятник Екатерины II появился в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, а в 2007-м он снова появился на Екатерининской площади города.