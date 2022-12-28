Страна ЕС призвала пересмотреть санкции против России

«Санкции принимаются на ограниченный период времени, они не продлеваются автоматически. Они действуют уже 8-10 месяцев, поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет, и всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», – рассказал он.