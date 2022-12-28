Страна ЕС призвала пересмотреть санкции против России

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России, которые были введены Евросоюзом. Он уточнил, что власти Венгрии собираются поставить этот вопрос перед руководством Евросоюза в 2023 году. Об этом сообщает издание Index.
«Санкции принимаются на ограниченный период времени, они не продлеваются автоматически. Они действуют уже 8-10 месяцев, поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет, и всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», – рассказал он.
Орбан также добавил, что национальные консультации по санкциям укрепят позиции правительства страны на переговорах с Брюсселем.
Балаж Орбан также добавил, что Венгрия не поддерживает никакие санкции, но препятствует их принятию, только если затронуты «жизненно важные» интересы Венгрии.
«Мы не блокируем определенные санкции в интересах европейского единства, но, когда на карту поставлены жизненно важные интересы Венгрии, мы либо боремся за исключение, либо препятствуем принятию санкций. До сих пор это была венгерская позиция», – пояснил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США.