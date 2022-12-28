Названа единственная избежавшая коронавируса страна

Вот уже три года человечество живет в условиях пандемии коронавируса. Первая вспышка заболеваемости ковидом впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. За это время мы наблюдали несколько волн COVID-19, появлялись разные штаммы вируса, на борьбу с ними создавались вакцины. Страны то ужесточали ограничительные меры, то ослабляли. Однако даже сейчас, спустя три года, в мире осталось одно государство, где, по официальным данным, не было выявлено ни одного случая заболевания - это Туркменистан.

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До не давнего времени в число стран, куда не проник COVID-19, входила КНДР, а также небольшие островные государства Науру и Тувалу с населением чуть больше 11 тысяч человек. Однако в начале апреля в Науру выявили три случая заражения, а месяц спустя, в мае власти Северной Кореи заявили о выявлении первого заболевшего ковидом. Дольше всех держалось Тувалу, но и туда проник вирус - 8 ноября было выявлено 140 случаев заболевания.

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Таким образом, на сегодняшний день Туркменистан является единственной страной в мире, где официально не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. С самого начала пандемии местные власти ввели жесткие ограничения на грузовые перевозки и въезд в страну. В начале июля прошлого года в Туркмении запустили кампанию по обязательной вакцинации от ковида всех жителей в возрасте от 18 лет. Для иммунизации используются российские препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона", а также китайская вакцина CoronaVac.