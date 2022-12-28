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14 минут назад

Стало известно о хаосе в китайских больницах из-за вспышки COVID-19

Елена Прошина

На фоне новой крупной вспышки COVID-19 в Китае местные врачи стали жаловаться на царящий в больницах хаос и нехватку больничных мест. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на трёх анонимных врачей из Китая.

Стало известно о хаосе в китайских больницах из-за вспышки COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, сегодня больницы в Китае «забитых» пациентами, а персонала, оборудования и больничных коек попросту недостаточно для всех пациентов.

«Наш пункт неотложной помощи переполнен пациентами, в десятки раз больше, чем обычно», – рассказал один из медицинских работников.

Также, по словам врачей, некоторым сотрудникам больниц приходится дежурить по несколько дней подряд.

Отмечается, что так как точные данные о заражениях и смертях в Китае не публикуют, составить цельную картину происходящего очень сложно. Однако собеседники издания предупреждают, что новая волна крайне опасна.

«Эта волна COVID смертельна для пожилых людей, особенно с сопутствующими заболеваниями и дисфункциями, такими как высокое кровяное давление, диабет и сердечные заболевания. <...> На каждые 10 пожилых пациентов с тяжелыми состояниями, поступивших в отделение неотложной помощи, умирает около 50%», – предупредили работники китайских клиник.

Ранее появилась информация, что в Китае за сутки заразились коронавирусом 37 миллионов человек.

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