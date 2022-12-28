Венгрия призвала ЕС пересмотреть санкции против России

Венгрия призвала Евросоюз пересмотреть санкции против России. Об этом заявил в интервью изданию Index советник венгерского премьера Балаж Орбан.
Он отметил, что санкции принимаются на ограниченный период времени и не продлеваются автоматически.
По его словам, новые антироссийские санкции действуют уже восемь-десять месяцев.
«Поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет. И всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», — сказал он.
Орбан добавил, что Будапешт призывает обсудить этот вопрос.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией, политические контакты с Москвой необходимо сохранять.