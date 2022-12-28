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22 минуты назад

Венгрия призвала ЕС пересмотреть санкции против России

RT на русскомиещё 1

Венгрия призвала Евросоюз пересмотреть санкции против России. Об этом заявил в интервью изданию Index советник венгерского премьера Балаж Орбан.

Венгрия призвала ЕС пересмотреть санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что санкции принимаются на ограниченный период времени и не продлеваются автоматически.

По его словам, новые антироссийские санкции действуют уже восемь-десять месяцев.

«Поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет. И всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», — сказал он.

Орбан добавил, что Будапешт призывает обсудить этот вопрос.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией, политические контакты с Москвой необходимо сохранять.

В мире,Политика,Петер Сийярто,ЕС,
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