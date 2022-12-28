Азербайджан объяснил вручение ноты протеста Франции

В МИД Азербайджана объяснили, по какому поводу Баку вручил ноту протеста Парижу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Уточняется, что враждебные «антиазербайджанские» призывы в парламенте Франции стали поводом для протеста.

Ранее Армения заявила о важности участия Франции в переговорах с Азербайджаном. При этом азербайджанские власти отказались от посредничества Франции.