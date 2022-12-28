Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

У меня есть заявление на выдвижение президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира. <...> Спикеры парламентов и депутаты из разных стран также подадут заявки, — подчеркнул Шентоп.

Ранее Эрдоган отметил, что турецкая сторона нацелена на прекращение конфликта между Россией и Украиной, а договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения этой ситуации. Коснувшись этой же темы на встрече с молодежью в Эрзуруме, он сообщил, что Запад не пытался стать посредником в урегулировании кризиса на Украине и роль посредника в 2022 году взяла на себя Анкара, в том числе при реализации зерновой сделки.