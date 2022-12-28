Украинская беженка разрушила польскую семью

Беженка из Украины разрушила польскую семью, после чего выжила хозяйку из дома. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Fakt.

Семья из польского города Ольштын Анна и Петр приютила у себя двух украинских беженок - 31-летнюю Татьяну (все имена изменены – прим.), бежавшую из Херсона, и 55-летнюю Ольгу из Киева. Вернувшись из пункта временного размещения, в первый же вечер супруг предложил Татьяне выпить, хотя обычно не употреблял алкоголь. Это повторилось в выходные через неделю. Через какое-то время Ольга уехала в Германию, а Татьяна осталась. Анна помогала ей чем могла, в том числе, нашла для нее курсы польского языка, ходила с ней к врачу.

Тем временем у Петра сильно изменилось отношение к Анне. Со временем он стал все больше времени проводить с Татьяной и избегать супругу. Однажды жена поймала мужа на измене, после чего начала пить успокоительное. А когда Анна попала в больницу, Петр даже не забрал ее оттуда. Женщине пришлось самостоятельно возвращаться домой. Однако придя в квартиру, она застала мужа и украинку выпивающими. Те в свою очередь вызвали полицию и заявили, что Анна проявляет агрессию.

Женщина попыталась снять любовников на телефон, однако Петр применил силу. Анну тогда забрала к себе подруга и больше ее в дом никто не пустил. Она до сих пор не может получить свои вещи, лекарства.

Сейчас женщина работает волонтером, она сняла комнату и подала на развод. Анна обратилась в прокуратуру и в суд. По ее словам, она намерена вернуть то, что вложила в этот брак, так как ей пришлось расплачиваться с кредитами и долгами мужа, вложиться в ремонт его квартиры.