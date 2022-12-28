В Ереване устроили шествие за разблокировку коридора в Карабах

Днем в среду, 28 декабря, протестующие в Ереване устроили шествие с требованием разблокировать Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

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По данным агентства, шествие организовал молодежный союз партии «Дашнакцутюн».

Акция стартовала у Института древних рукописей «Матенадаран» и должна завершиться у здания правительства.

«Мы идем к зданию правительства, чтобы потребовать от де-факто властей выполнения своих обязанностей, предусмотренных Конституцией, шагов к разблокированию коридора», - рассказали агентству организаторы акции.

Движение транспорта по Лачинскому коридору прекратилось 12 декабря. Горную дорогу Степанакерт - Горис перекрыли люди, называющие себя азербайджанскими экоактивистами. Они заявили о незаконной добыче полезных ископаемых в районе. Через несколько дней активисты начали пропускать в Нагорный Карабах гуманитарную помощь.