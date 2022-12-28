Конгрессмен США признался во лжи в резюме

Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Об этом он сообщил в беседе с New York Times.

Фото: George Santos Campaign / Reuters George Santos Campaign / Reuters

Конгрессмен прокомментировал расследование газеты о его биографии и признался во лжи. Он завил, что не оканчивал никаких университетов.

«Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — подчеркнул Сантос.

Кроме того, Сантос солгал о своем происхождении, сообщив на сайте предвыборной кампании, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов в период Второй мировой войны. При этом он пояснил, что считает себя католиком и относит к еврейской национальности из-за историй, связанных с мамой.

При этом Сантос заявил, что не намерен подавать в отставку после разоблачения New York Times. Он подчеркнул, что всегда был очень амбициозным и стремился к большему. По мнению конгрессмена, несоответствие информации не отразится на его работу в палате представителей США.

«Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош», — заключил сенатор.