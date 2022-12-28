В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Конгрессмен США признался во лжи в резюме

Lenta.ruиещё 1

Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Об этом он сообщил в беседе с New York Times.

Конгрессмен США признался во лжи в резюме
Фото: George Santos Campaign / ReutersGeorge Santos Campaign / Reuters

Конгрессмен прокомментировал расследование газеты о его биографии и признался во лжи. Он завил, что не оканчивал никаких университетов.

«Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — подчеркнул Сантос.

Кроме того, Сантос солгал о своем происхождении, сообщив на сайте предвыборной кампании, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов в период Второй мировой войны. При этом он пояснил, что считает себя католиком и относит к еврейской национальности из-за историй, связанных с мамой.

При этом Сантос заявил, что не намерен подавать в отставку после разоблачения New York Times. Он подчеркнул, что всегда был очень амбициозным и стремился к большему. По мнению конгрессмена, несоответствие информации не отразится на его работу в палате представителей США.

«Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош», — заключил сенатор.

Ранее газета New York Times опубликовала расследование, в котором указало на нестыковки в биографии Сантоса. Издание упомянуло инцидент с кражей чековой книжки, за которую 19-летний сенатор нее был осужден, поскольку не отреагировал на вызов суда. Также газета не нашла доказательств обучения Сантоса в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка, Оба заведения заявили об отсутствии документального подтверждения, как и банки Citigroup и Goldman Sachs, которые Сантос указал как бывших работодателей.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители