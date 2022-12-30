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10 минут назад

Помилованный экс-президент Южной Кореи извинился перед согражданами

ТАССиещё 1

Помилованный на этой неделе бывший президент Республики Корея Ли Мён Бак вернулся домой из больницы и извинился перед согражданами за "беспокойство". Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Помилованный экс-президент Южной Кореи извинился перед согражданами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я приношу искренние извинения за то, что вызвал у людей беспокойство. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня и молился за меня, в особенности молодежь", - привело оно слова экс-лидера.

Ли Мён Бак добавил, что будет молиться ради процветания Республики Корея и что народу нужно сплотиться для преодоления глобального кризиса.

81-летний Ли Мён Бак с июня находился в больнице, где проходил лечение от диабета и других хронических заболеваний. Прокуратура приостановила для него исполнение наказания по состоянию здоровья. Во вторник действующий президент Республики Корея Юн Сок Ёль его помиловал, указ вступил в силу в среду.

Ли Мён Бак, который возглавлял страну с 2008 по 2013 год, был задержан по обвинению в коррупции в марте 2018 года, в 2020 году суд приговорил его к 17 годам тюрьмы. Помилование также избавило его от необходимости выплачивать оставшуюся сумму штрафа в $6,5 млн.

Юн Сок Ёль дважды в этом году использовал право на помилование. В августе эта мера была принята в отношении президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который был обвинен в коррупции.

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