Проживающим в Латвии русским предрекли стать «латышами по убеждению» через 50 лет

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что через 50 лет все русские, проживающие в стране, станут «латышами по убеждению». Как сообщает «Газета.ru», об этом политик сказал, комментируя принятое решение о переводе всего образования в стране на латышский язык.

Как считает Левитс, обучение на латышском поможет сплотить общество и «избавит Латвию от колониального наследия».

«Все молодое поколение будет учиться на латышском языке. Очень важное решение с точки зрения создания единого общества. Нынешняя разобщенность, как мы видим, не доводит до добра», — подчеркнул президент Латвии.

Левитс считает, что в результате такой политики все жители Латвии станут латышами, все больше причисляя себя к латышской культуре. При этом он признал, что часть людей продолжит говорить в семьях на русском, польском и других «языках меньшинств», однако это якобы не помешает им стать «латышами по убеждению».