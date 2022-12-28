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21 минуту назад

Проживающим в Латвии русским предрекли стать «латышами по убеждению» через 50 лет

Никита Бородкин

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что через 50 лет все русские, проживающие в стране, станут «латышами по убеждению». Как сообщает «Газета.ru», об этом политик сказал, комментируя принятое решение о переводе всего образования в стране на латышский язык.

Проживающим в Латвии русским предрекли стать «латышами по убеждению» через 50 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как считает Левитс, обучение на латышском поможет сплотить общество и «избавит Латвию от колониального наследия».

«Все молодое поколение будет учиться на латышском языке. Очень важное решение с точки зрения создания единого общества. Нынешняя разобщенность, как мы видим, не доводит до добра», — подчеркнул президент Латвии.

Левитс считает, что в результате такой политики все жители Латвии станут латышами, все больше причисляя себя к латышской культуре. При этом он признал, что часть людей продолжит говорить в семьях на русском, польском и других «языках меньшинств», однако это якобы не помешает им стать «латышами по убеждению».

Напомним, что реализовать полный переход на образование на латышском языке в Латвии планируют за три года. На официальном государственном языке в стране начнут учиться с 1 сентября 2025 года.

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