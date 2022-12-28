СМИ: во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго

Во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго. Об этом заявила советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона «Единые новости», передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Она отметила, что это удалось сделать «по запросу следователей ГБР».

«Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции», - подчеркнула Сапьян.

Ранее стало известно об обысках на предприятиях украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России. Данной информацией поделилось издание «Украинская правда».

Еще одно дело связано с уклонением от уплаты налогов - горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным «РБК-Украина», принадлежат олигарху, задолжали порядка 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).