СМИ: во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго

Во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго. Об этом заявила советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона «Единые новости», передает РИА Новости.
Она отметила, что это удалось сделать «по запросу следователей ГБР».
«Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции», - подчеркнула Сапьян.
Ранее стало известно об обысках на предприятиях украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России. Данной информацией поделилось издание «Украинская правда».
Еще одно дело связано с уклонением от уплаты налогов - горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным «РБК-Украина», принадлежат олигарху, задолжали порядка 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
Также стало известно о том, что власти Украины решили национализировать некоторые стратегически важные предприятия, связанные с местными бизнесменами. В таком списке оказался Жеваго. Помимо данного имени, в нем фигурируют Игорь Коломойский, Вячеслав Богуслаев и Константин Григоришин.