Ватикан заявил об ухудшении состояния Бенедикта XVI

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось в последние несколько часов, ситуация находится под контролем врачей. Об этом заявил сегодня глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет ТАСС.

«Что касается состояния здоровья почетного Папы, о котором Папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение в связи с преклонным возрастом», - пояснил Маттео Бруни.

Кардинал Йозеф Ратцингер стал Папой Римским в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он впервые за последние 600 лет принял решений уйти на покой, отказавшись от управления Римско-католической церковью. Бенедикту на тот момент было 85 лет.