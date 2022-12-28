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20 минут назад

Ватикан заявил об ухудшении состояния Бенедикта XVI

Алиса Селезнёва

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось в последние несколько часов, ситуация находится под контролем врачей. Об этом заявил сегодня глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет ТАСС.

Ватикан заявил об ухудшении состояния Бенедикта XVI
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается состояния здоровья почетного Папы, о котором Папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение в связи с преклонным возрастом», - пояснил Маттео Бруни.

По его словам, за состоянием почетного Папы постоянно следят врачи.

Кардинал Йозеф Ратцингер стал Папой Римским в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он впервые за последние 600 лет принял решений уйти на покой, отказавшись от управления Римско-католической церковью. Бенедикту на тот момент было 85 лет.

Ранее нынешний понтифик Франциск пожелал на Рождество необычный подарок. Он заявил, что мечтает получить на праздник «немножко мира».

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