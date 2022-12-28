Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Спикер Великого национального собрания Турции (местный аналог парламента) Мустафа Шентоп заявил, что выдвинул кандидатуру президента Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной. У меня есть заявка. Будут поданы заявки из других стран», — заявил Шентоп.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Эрдоган неоднократно выдвигал инициативы по разрешению конфликта. В частности, при посредничестве Турции была заключена «зерновая сделка» в Стамбуле, которая продолжает реализовываться с лета.