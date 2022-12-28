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15 минут назад

Foreign Affairs пишет, что Россия победила в борьбе с экономическими санкциями США

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, сообщили СМИ.

Как пишет в издании Foreign Affairs директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, эпохе «излюбленного экономического оружия» США приходит конец, а вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира, передает РИА «Новости».

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В качестве примера эксперт назвала три наиболее «убедительных» ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.

Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тыс. банков из более чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты.

«Она (цифровая валюта) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны», – резюмировала Демаре.

Ранее власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.

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