Китай отменит ПЦР-тесты для въезда в страну с 8 января

В Китае с 8 января перестанут проводить ПЦР-тестирование на коронавирус для въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую таможню.

Также с 8 января в стране отменят проверки на ковид охлажденных и замороженных импортных товаров.

Ранее стало известно, что с 8 января Китай отменит карантин для путешественников. С марта 2020 года любой въезжающий в страну должен был пройти обязательный карантин в государственном учреждении длительностью до трех недель. Недавно этот срок был сокращен до пяти дней.

После почти трех лет закрытых границ отмена карантина вновь откроет страну как минимум для тех, у кого есть рабочая/учебная визы или родственники в Китае. Пока неясно, когда КНР полностью откроется для туристов, но чиновники анонсировали пилотную программу для международных круизных лайнеров.

Граждане Китая, желающие подать заявление на получение паспорта для выезда за границу, также смогут сделать это с 8 января.

КНР стала последней крупной экономикой мира, перешедшей к политике «жизни с ковидом» от жесткой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, включавшей закрытые границы и обязательный карантин.