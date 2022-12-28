СМИ: воздушная тревога звучит по всей Украине

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения Минцифры Украины.
Как сообщает ТАСС, тревога была объявлена практически одновременно во всех областях Украины. По данным украинских СМИ, причиной стала активность авиации в Белоруссии. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Ранее утром в среду, 28 декабря, уже была объявлена воздушная тревога в шести регионах Украины. Так, сирены звучали в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Также прошла информация о взрывах в Харькове. Это подтвердили власти города, в частности мэр Игорь Терехов. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, удары пришлись по Слободскому району города. Он сообщил, что работники ГСЧС уже выехали на место попадания. По предварительным данным, пострадавших нет.