СМИ: воздушная тревога звучит по всей Украине

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения Минцифры Украины.

Как сообщает ТАСС, тревога была объявлена практически одновременно во всех областях Украины. По данным украинских СМИ, причиной стала активность авиации в Белоруссии. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Ранее утром в среду, 28 декабря, уже была объявлена воздушная тревога в шести регионах Украины. Так, сирены звучали в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.