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39 минут назад

СМИ: в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II

Алиса Селезнёва

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался сегодня утром в Одессе. Об этом со ссылкой на местное издание «Думская» сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ: в Одессе начали сносить памятник Екатерине II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, все подъезды к площади, где установлен памятник императрице Екатерине II, перекрыты.

«Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают», - отмечает издание.

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Он сообщил, что возле памятника «начинаются какие-то работы», людей к нему не пускают.

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Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому поступила петиция с требованием о сносе памятника. Он попросил власти города рассмотреть данный вопрос и отметил необходимость «избавиться от объектов, связанных с Россией». Идея вызвала неоднозначную реакцию на Украине, инициаторов сноса назвали «хуторскими рогулями, рулящими в стране».

При этом инициативу поддержали мэр Одессы Геннадий Труханов, а также Одесский городской совет. Предполагается, что памятник Екатерине II перенесут с Екатерининской площади в парк Имперского и Советского прошлого.

В мире,Геннадий Труханов,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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