Украинские СМИ: в Одессе начали сносить памятник Екатерине II

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался сегодня утром в Одессе. Об этом со ссылкой на местное издание «Думская» сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, все подъезды к площади, где установлен памятник императрице Екатерине II, перекрыты.

«Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают», - отмечает издание.

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Он сообщил, что возле памятника «начинаются какие-то работы», людей к нему не пускают.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому поступила петиция с требованием о сносе памятника. Он попросил власти города рассмотреть данный вопрос и отметил необходимость «избавиться от объектов, связанных с Россией». Идея вызвала неоднозначную реакцию на Украине, инициаторов сноса назвали «хуторскими рогулями, рулящими в стране».