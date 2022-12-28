Президент Украины Владимир Зеленский является проводником политики США по дестабилизации ситуации у границ России и продолжает националистическую политику в стране. Об этом пишет журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель.

По его словам, Зеленского можно сравнить с «кровавыми» ставленниками Вашингтона в Африке.

«Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, — проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе», - считает журналист.

Также, по его словам, украинский лидер создал все условия для обострения ситуации в регионе и получил за это финансирование от США.

«Зеленский торпедировал мирные соглашения, угрожал в феврале ядерной бомбой, а в качестве благодарности получил 40 миллиардов от США в виде военной помощи», - напомнил автор статьи.

Шельцель также обратил внимание на то, что предложенный Киевом «мирный саммит» под эгидой ООН может привести к эскалации, так как его смысл не в поиске путей урегулирования, а в трибунале над Москвой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. По его словам, РФ незаслуженно является постоянном членом Совбеза. На этом основании Украина собирается инициировать «комплексный процесс» по исключению России.