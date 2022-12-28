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21 минуту назад

В Германии напомнили о «кровавых действиях» Зеленского в Донбассе

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский является проводником политики США по дестабилизации ситуации у границ России и продолжает националистическую политику в стране. Об этом пишет журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель.

Немецкий журналист напомнил о «кровавых действиях» Зеленского в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Зеленского можно сравнить с «кровавыми» ставленниками Вашингтона в Африке.

«Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, — проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе», - считает журналист.

Также, по его словам, украинский лидер создал все условия для обострения ситуации в регионе и получил за это финансирование от США.

«Зеленский торпедировал мирные соглашения, угрожал в феврале ядерной бомбой, а в качестве благодарности получил 40 миллиардов от США в виде военной помощи», - напомнил автор статьи.

Шельцель также обратил внимание на то, что предложенный Киевом «мирный саммит» под эгидой ООН может привести к эскалации, так как его смысл не в поиске путей урегулирования, а в трибунале над Москвой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. По его словам, РФ незаслуженно является постоянном членом Совбеза. На этом основании Украина собирается инициировать «комплексный процесс» по исключению России.

При этом украинские власти выступили с идеей провести в феврале «мирный саммит» при посредничестве генсека ООН Антониу Гуттереша и на площадке организации.

В мире,Дмитрий Кулеба,Антониу Гуттереш,Владимир Зеленский,Совбез ООН,ООН,
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