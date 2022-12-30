Президент Бразилии отреагировал на смерть Пеле

Избранный президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на смерть бывшего нападающего национальной команды Пеле. Легендарный футболист скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Президент страны отметил вклад футболиста в создание позитивного имиджа Бразилии.
«Немногим бразильцам удалось так успешно продвинуть нашу страну, как ему. Пеле отправился на небеса, чтобы играть там вместе с Коутиньо, своим великим партнёром по «Сантосу».
Теперь у Пеле есть компания вечных звёзд, Гарринча, Дид, Сократес, Марадона, Нилтон Сантос. Но я уверен, что никогда не было такого футболиста с 10-м номером, как он», — написал в соцсетях политик.