В Германии назвали условие для завершения конфликта на Украине в 2023 году

Конфликт на Украине может завершиться в следующем году, если поддержка Запада существенно изменится. Такое мнение высказала эксперт «Фонда науки и политики», руководитель исследовательской группы политики безопасности Клаудия Мейджор.

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«Это конфликт на уничтожение, он будет длиться долго. Не ожидаю, что боевые действия закончатся в следующем году. По крайней мере, если западная военная поддержка существенно не изменится», — цитирует RND Мейджор.

По мнению военного эксперта из Университета бундесвера в Мюнхен Франка Зауэра, ситуация на Украине застопорится. По его словам, это займет много времени.

У Украины есть выбор между освобождением регионов, которые заняла Россия. Также возможен сценарий, в котором российская армия берет под контроль новые территории, сообщает RND. Издание отмечает, что у Киева нет выбора между сражением и переговорами.