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9 минут назад

RND: конфликт на Украине завершится в 2023 году при изменении западной военной поддержки

Ura.Ruиещё 1

Конфликт на Украине может завершиться в следующем году, если поддержка Запада существенно изменится. Такое мнение высказала эксперт «Фонда науки и политики», руководитель исследовательской группы политики безопасности Клаудия Мейджор.

В Германии назвали условие для завершения конфликта на Украине в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это конфликт на уничтожение, он будет длиться долго. Не ожидаю, что боевые действия закончатся в следующем году. По крайней мере, если западная военная поддержка существенно не изменится», — цитирует RND Мейджор.

По мнению военного эксперта из Университета бундесвера в Мюнхен Франка Зауэра, ситуация на Украине застопорится. По его словам, это займет много времени.

У Украины есть выбор между освобождением регионов, которые заняла Россия. Также возможен сценарий, в котором российская армия берет под контроль новые территории, сообщает RND. Издание отмечает, что у Киева нет выбора между сражением и переговорами.

Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau назвала нереальной возможность переговоров между Украиной и Россией в текущих условиях, так как обе стороны настроены на победу и не хотят уступать. В Кремле заявляли, что Россия не будет следовать чужим условиям в вопросе диалога с Украиной, передает телеканал 360.

В мире,Телеканал "360° Подмосковье",
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