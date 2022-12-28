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43 минуты назад

Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

Елена Прошина

Взрывы слышны в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Информацию о взрывах подтвердили власти города. Жителей просят оставаться в укрытиях.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», - написал мэр города Игорь Терехов

СМИ: в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Также о взрывах сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары пришлись по Слободскому району города.

«Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется», - написал он.

Ранее утром в среду, 28 декабря, в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Так, сирены включились в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В мире,Видео,Игорь Терехов,Олег Синегубов,
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