Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

Взрывы слышны в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Информацию о взрывах подтвердили власти города. Жителей просят оставаться в укрытиях.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», - написал мэр города Игорь Терехов

Также о взрывах сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары пришлись по Слободскому району города.

«Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется», - написал он.