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14 минут назад

Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову

Lenta.ruиещё 2

Ракетный удар нанесен по Харькову, на место выехали подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

Мэр Игорь Терехов ранее заявил, что населенный пункт находится под обстрелом. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

27 декабря в Одесской области Украины произошли взрывы. Сообщалось, что причиной стала работающая по беспилотным летательным аппаратам система противовоздушной обороны. В тот же день по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В мире,Игорь Терехов,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
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