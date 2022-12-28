Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову

Ракетный удар нанесен по Харькову, на место выехали подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Мэр Игорь Терехов ранее заявил, что населенный пункт находится под обстрелом. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.