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1 час назад

В миланском театре «Ла Скала» озвучили решение по работе с россиянами

Никита Бородкин

Представители миланского театра «Ла Скала» заявили о готовности продолжать сотрудничество с россиянами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководство театра, опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» успешно прошла на сцене, а все билеты на «Щелкунчика» уже распроданы.

В миланском театре «Ла Скала» озвучили решение по работе с россиянами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы выбираем, с кем сотрудничать, на основе профессиональных и артистических качеств, и русские — специалисты такого репертуара», — рассказали в театре.

При этом представитель руководства «Ла Скала» добавил, что сейчас вопрос о возобновлении сотрудничества с Валерием Гергиевым не обсуждается. От его выступлений в Милане отказались, поскольку дирижер не выразил публично осуждения специальной военной операции на Украине.

Напомним, что в ноябре генконсул Украины в Милане Андрей Картыш потребовали от администрации города и «Ла Скала» отменить оперу «Борис Годунов». Несмотря на протесты украинцев, в театре все же представили постановку на открытии сезона.

В мире,Модест Мусоргский,Борис Годунов,
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