В миланском театре «Ла Скала» озвучили решение по работе с россиянами

Представители миланского театра «Ла Скала» заявили о готовности продолжать сотрудничество с россиянами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководство театра, опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» успешно прошла на сцене, а все билеты на «Щелкунчика» уже распроданы.

«Мы выбираем, с кем сотрудничать, на основе профессиональных и артистических качеств, и русские — специалисты такого репертуара», — рассказали в театре.

При этом представитель руководства «Ла Скала» добавил, что сейчас вопрос о возобновлении сотрудничества с Валерием Гергиевым не обсуждается. От его выступлений в Милане отказались, поскольку дирижер не выразил публично осуждения специальной военной операции на Украине.