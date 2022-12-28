СМИ: в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Утром в среду, 28 декабря, в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.