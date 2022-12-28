В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
36 минут назад

В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский

Lenta.ru

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке. Также политик призвала проходить языковые курсы. Ее слова приводит ERR.

В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80 процентов беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы на Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Так что, да, именно такой курс мы взяли с самого начала», — сказала она.

Премьер отметила важность курсов эстонского языка. Кроме того, Каллас уточнила, что временную защиту получило около 40 тысяч человек. Эстония провела переговоры с Финляндией, принявшей меньше беженцев, для распределения людей. Политик заявила, что у финской стороны больше возможностей, а в Эстонии нет мест для проживания, в школах и трудовой сфере.

23 ноября стало известно о решении эстонских властей усложнить процедуру получения статуса временной защиты, которым обладают беженцы с Украины. По словам вице-канцлера по культурному многообразию Министерства культуры страны Эды Силберг, теперь нужно пройти программу адаптации. Речь идет о курсе лекций о жизни в Эстонии и 100 академических часах изучения эстонского языка, а также сдаче экзамена на его знание.

В мире,Кая Каллас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители