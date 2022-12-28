В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80 процентов беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы на Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Так что, да, именно такой курс мы взяли с самого начала», — сказала она.