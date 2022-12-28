Пока вы спали: Китай о "мирном саммите" и "большая дыра" в стратегии США

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В Китае раскритиковали «мирный саммит» на площадке ООН

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Предложенный Украиной «мирный саммит» на площадке ООН не имеет никакого смысла без участия России, как одной из сторон конфликта, не позволит прекратить военные действия и превратится только «в международное публичное судебное разбирательство». Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Дипломатия по-прежнему остается наиболее рациональным и реалистичным вариантом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к ней находится в руках Запада, особенно США», - подчеркивается в статье.

МИД РФ: НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

Североатлантический альянс бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, что грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Дипломат подчеркнул, что «угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер» и, если сейчас в фокусе находится Россия, то это не означает, что такое оружие не может быть направлено против кого-то еще.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества», - заметил Сыромолотов.

Меркель исключила свое участие в урегулировании украинского кризиса

Вопрос о том, чтобы принять участие в урегулировании конфликта на Украине, «не стоит» на повестке дня. Об этом экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Sette.

При этом, по мнению немецкого политика, «в один прекрасный день» кризис завершится за столом переговоров. «Войны заканчиваются за столом переговоров. Однако есть разница между вынужденным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором», - пояснила она.

Windows вновь стал доступен для россиян

Американская компания Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ к скачиванию как последней версии Windows 11 22H2, так и предыдущих — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Об этом со ссылкой на IT-специалистов пишут «Известия».

По мнению экспертов, изменение политики компании, запретившей ранее доступ для пользователей из России в связи со спецоперацией на Украине, может быть связано «с корректировкой по отношению к тем, кто уже купил Windows», так как использование операционной системы частными лицами не подпадает ни под какие санкции. При этом коробочные версии операционной системы по-прежнему поставляют на рынок по параллельному импорту.

В стратегии США нашли «большую дыру»

Отсутствие привлекательной экономической и торговой политики является «большой дырой» в долгосрочной стратегии США. К такому выводу пришло издание Independent.