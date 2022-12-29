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20 минут назад

Yonhap: командование ООН расследует вторжение дронов КНДР на территорию Южной Кореи

ТАССиещё 4

Командование ООН (UNC) в Южной Корее объявило о создании специальной группы по расследованию ситуации с вторжением беспилотников КНДР в воздушное пространство Республики Корея (РК). Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

ООН расследует вторжение дронов КНДР на территорию Южной Кореи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы в курсе того, что беспилотники КНДР пересекли военную демаркационную линию, - приводит агентство слова представителя Командования Жаклин Н. Ликер. - Командование ООН сформировало специальную следственную группу".

Во время Корейской войны в 1950 году было создано Объединенное командование многонациональных вооруженных сил под эгидой США, воевавших в Корее под флагом ООН. Чтобы придать более законный вид своим военным действиям, в Вашингтоне в одностороннем порядке переименовали Объединенное командование в "Командование ООН". Его штаб-квартира расположена в городе Пхёнтхэк, в 65 км к югу от Сеула. В обязанности командования входит надзор за соблюдением условий перемирия от 1953 года между КНДР и РК.

Как отмечает агентство, проникновение дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи повысило вероятность нарушения перемирия.

В понедельник по меньшей мере пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Республики Корея. Один из них долетел до Сеула, еще четыре летали в районе острова Канхвадо в Желтом море. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить.

В небо были подняты самолеты, вертолеты. Среди южнокорейской техники был и самолет-штурмовик KA-1. Ранее сообщалось, что он разбился по неустановленной причине.

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